Bon j'explique vite fais le topo.

Je suis fan de la licence Battlefield depuis quasiment 8ans, j'ai commencé sur Battlefield 4 puis j'ai jouer au 3, hardline, bf1 et voilà que depuis 1 mois je joue à bfv.

Mais la c'est la douche froide =

impossible de faire 1 kill en avion (oui j'ai tjr pas kill un avion ou un soldat depuis mes débuts sur ce jeu, malgré que jetait en classement 1 mondial aérien sur bf4).

Le gameplay en infenterie est assez bon malgré un recul des armes assez expressif qui tâche le reste. Le netcode marche une fois sur deux et il faut souvent 3chargeur pour kill quelqun. Mais sa touche mieux que bf1 quand même.

Les véhicules types tank etc complètement inexistant, useless, en mousse, ce qui fait l'essence même d'un battlefield c'est bien les véhicules mais la..... Catastrophe pour pas dire autrement les tanks se font péter avec trois tire d'un char ennemi, les avions mdr....... La honte, et le plus gros problème ? Bah ou sont les véhicules surtout ? 2chars 2avion 2jeep basta? C'est une blague j'espère.

Et pour finir les maps. En un mot ? Désertique. (les 3/4 pas toutes)

Ah puis j'oubliais la communauté aussi pas plus toxique et mauvaise tu trouve pas, ou sont passez les gars fun qui s'amuse troll de temps en temps, le teamplay et le fair-play ? Les bon gagnant ? C'est fini tous ça ?



Bref pour moi battlefield c'est devenu de la merde. Et vous vous en pensez quoi ?