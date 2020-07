Risque de spoil pour ceux n'ayant jamais vu l'animé (quoique depuis le temps ????)Bon même si j'avais déjà regardé HXH il y a très longtemps, ayant un peu de temps actuellement je m'étais décidé à remater encore une fois le truc...Mais j'ai remarqué qu'il y a une scène manquante à la fin de l'arc des fourmis-chimères... Si encore c'était une scène sans importance ça irais... Mais là on parle quand même de la scène qui marque la fin de l'arc des fourmis-chimères à savoir la mort de Meruem aux côtés de Komugi... Je parle de la scène ci-dessous :Cette partie représente l'apothéose de l'arc des fourmis-chimères... C'est comme censurer la mort de Nagato à la fin de l'arc Pain dans NarutoJ'ai pas compris

Like

Who likes this ?

posted the 07/15/2020 at 07:11 PM by axlenz