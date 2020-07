Hello, nouveaux top ou devrai je dire plutôt "liste" pour celui là. GTA V à une Map réellement intéressante dans le sens où elle est bourré de mystères dont certains ne sont toujours pas résolu à l'heure actuelle... Il existe mille et une théorie sur ces lieux avec pleins d'hypothèse mais jamais de preuve concrètes, même si certaines ont été élucidée. Comme ce n'est pas un top à proprement parler, l'ordre n'a pas d'importance.



- Le Motel de Blane County



Le Motel de Blaine County est un motel abandonné. La plupart des chambres sont inaccessibles, bien que certaines puissent être visitées. Derrière et autour du motel, on trouve toutes sortes de détritus ainsi qu'une petite piscine vide.



Résolu ? Non. Durant le jour, des sans-abris peuvent être aperçus aux alentours du motel. Aucune autre information n'est connue concernant l'hôtel, cependant certains joueurs rapportent y avoir entendu des bruits étranges.







9) La trappe sous marine



Une curieuse trappe peut être trouvée dans l'océan, avec de la lumière. Seulement, impossible d'y rentrer. Cette fenêtre s'éclaire lorsque le joueur s'en approche. Si le joueur s'approche trop de la trappe avec le submersible, celui-ci sera écrasé par la pression. Si le joueur nage au-dessus de la trappe, un bruit étrange pourra être entendu.



Résolu ? Oui ! Ce bruit correspond en fait à un code, qui, une fois décodé, donne la phrase suivante : "Hey, you never call, how'd you fancy going bowling?" (en français : « Hé, tu n'appelles jamais, as-tu envie d'aller jouer au bowling ? ») ; il s'agit d'une référence à Roman Bellic dans GTA IV. Pour information, la trappe serait en fait un clin d'oeil à la série Lost ! Un simple easter egg donc.











8 ) Le fantôme du Mont Gordo



Très connu des joueurs, le fantôme du Mont Gordo en aura surpris et effrayé plus d'un ! C'est une femme fantomatique apparaissent à minuit pile le mercredi par temps de pluie, donc assez dur à trouver, au sommet du Mont Gordo. Quand on s'approche trop du fantôme, celui ci disparaît, à côté de trouve un rocher avec des lettres écrites avec du sang.



Résolu ? Oui ! il s'agit en fait de l'épouse décédée de Jock Cranley : Jolene Cranley- en revanche, personne ne sait pourquoi elle apparaît sous forme de fantôme mais aussi pourquoi ces inscriptions sur le rocher.







7) Le tueur en série



- Très connu lui aussi, Deux phrases écrites à l'encre noire peuvent être vues sur les murs à l'intérieur de d'une maison de Sandy Shores : "There will be 8" et "8 is just infinity stood up". Sur un mur derrière une résidence, on peut lire "Go away Merle Abrahams you're a wrong 'un", un message qui a probablement été écrit par l'un de ses voisins. À Sandy Shores, près de la maison , une comptine est écrite sur un gros rocher et se lit comme suit : "ONE IS DONE. TWO WAS FUN. THREE TRIED TO RUN. FOUR CALLED MOM. FIVE'S NOT ALIVE. SIX IS NIX. SEVEN'S IN HEAVEN. 8 WON'T WAIT". Une autre inscription dans le désert présente ces quelques mots : "They want me they can have. But they'll never get my people. Even though I shall leave them sign enough. Where they put me". Dans le Pénitencier de Bolingbroke, près de la cellule 9A, un autre indice a été laissé : "Where water meets land and fire once spewed forth, there the infinite 8 shall stay until I return". Cette phrase est un indice permettant de trouver les corps de 8 victimes. En effet, 8 corps peuvent être trouvés sous l'eau, près des îles au nord de Paleto Bay, les pieds encimentés.



Résolu ? Oui ! Il s'agit en fait de Merle Abraham un dangereux psychopathe et tueur en série. On ne sait pas grand chose d'Abrahams, si ce n'est qu'il a vécu dans une maison à Sandy Shores la plus grande partie de sa vie et qu'il a développé une psychose qui a atteint son pic en 1999. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il a tué 8 joggeurs et qu'il a enterré les corps dans l'État de San Andreas. Cette série de meurtres était surnommée "The Infinity Murders" par les autorités. Il fut par la suite capturé et emprisonné au Pénitencier de Bolingbroke. Pendant son incarcération, sa maison fut brûlée volontairement. Abrahams est décédé en décembre 2004 à l'âge de 57 ans. Il n'a jamais avoué ses crimes, cependant il a avoué avoir une obsession pour le chiffre 8. Les corps de ses victimes n'ont jamais été retrouvés.







6) Le mystère du Mont Chiliad



- Le Mystère du Mont Chiliad est sans doute l'un des mystères qui a le plus fait parler dans GTA V. Tout a commencé avec la découverte d'une fresque au sommet du Mont Chiliad, sur un des murs du bâtiment du téléphérique. De nombreuses hypothèses ont été émises dans le but de comprendre sa signification, dont des superpositions avec la map du jeu, mais rien de concluant n'a été découvert pour l'instant. Une des cases de cette fresque représente ce qui semble être une personne équipée d'un Jetpack. Plusieurs joueurs en sont venus à la conclusion qu'en résolvant le mystère de cette fresque, ils l'obtiendraient. Par contre, rien de crédible ne prouve que celui-ci se trouve dans le jeu. Au sommet de cette même fresque se trouve ce qui ressemble fortement à l'Oeil de la Providence. Ce même symbole peut être aperçu à divers endroits sur les parois du Mont Chiliad à au moins 5 reprises, à chaque fois avec un symbole différent en dessous : un nuage, une lune, et ce qui ressemble à une montagne. Les symboles des 2 autres sont partiellement effacés et non-identifiables.



Résolu ? Non. Le mystère du Mont Chiliad demeure encore actuellement une véritable énigme. Et si quelques hypothèses surviennent, rien de concluant.







5) La maison de Michael Myers



- L'or d'une quête secondaire, vous serez amené à un endroit où résulte un immense phare et ou la mer est déchaînée. A votre gauche, une immense demeure qui resst énormément a celle du tueur psychopathe du film Halloween. Avec même les citrouilles et les vélos ! Le soir, la lumière est allumé dans la demeure mais impossible d'y rentrer.



Résolu ? Non. Ça ne semble qu'être un easter egg mais c'est quand même un immense mystère. Des aboiements de chien peuvent être entendu également.







4) La mine abandonnée



Une mine abandonnée prêt du Mont Chiliad peut être trouvée. Dans les versions PS3 et 360, il n'était pas possible d'y rentrer. Mais dans les versions PS4 One et PC. La porte de bois peut être détruite avec un explosif ! Vous pouvez y entrer, il y fait assez sombre et c'est plutôt grand. Tout au bout du chemin, un cadavre peut y être trouvé.



Résolu ? Non. Personne ne sait qui ou quoi a tué cette personne. Les hypothèses comme quoi il y aurait un monstre dans cette mine ne sont pas fondée.







3) Squelette géant dans l'océan



- Deux squelettes géant peuvent être trouvé dans l'océan, certains joueurs pensent que ce sont des monstres marins mort. D'ailleurs, de nombreux joueurs se sont mis à fouiller l'océan pour essayer de trouver ce monstre marin.



Résolu ? Oui ! Leur acharnement n'a servi à rien, ces squelettes ne sont pas ceux de monstre marin mais de baleines tout simplement, et ouais c'est tout de suite moins classe x)







2) Soucoupe volante dans l'océan



- Décidément, l'océan de GTA V regorge de mystères ! Une immense soucoupe volante peut également être trouvée dans GTA V. Elle se trouve assez loin dans l'eau. Il est impossible de rentrer dedans, même si on voit un petit hublot.



Résolu ? Non. Ça peut être un easter egg et Rockstar s'en amuse car de nombreux américaio croit au extraterrestre. Et beaucoup de soucoupe volante peuvent être trouvée dans le jeu. Cependant, rien a été prouvé.







1) Un cercueil vide avec une arme



Dans l'unique cimetière du jeu hors prologue, on peut y voir une tombe ouverte mais vide, avec un pistolet à l'intérieur. De nombreux joueurs se sont mis à essayer d'élucider ce mystère mais rien.



Résolu ? Non. Peut être un règlement de compte qui a mal tourné mais rien de précis. À l'heure actuelle, ça demeure toujours un mystère.







Voilà pour l'article de la semaine x) j'espère que ça vous plaira quand même, je vous avoue que ça commence à être difficile de trouver des idées de listes ou de tops à vous partager donc si vous avez des idées dans les commentaires je suis preneur !