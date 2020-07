Bon voilà on a passé une bonne moitié de l'année 2020 voilà les jeux que j'ai terminé , leurs notes que je leurs donnes , avec un petit commentaire sur chaque jeu.Puis en fin d'article , mon petit Top 5 actuel.Donc voici le jeux que j'ai fais en 2020 :Dragon Ball Kakarot : 11/20Pour être franc j'ai lâché le jeu , ça se répète trop le gameplay on fait vite le tour , certains passage sont cool car reprend bien l'animé , mais ça suffit pas. Déçu !Persona 5 Royal : 17.5/20Quel jeu ! Hyper stylisé , scénario , ost , RPG tout est la ! Je regrette juste le manque de difficulté même avec le curseur au max , hormis 2/3 combats de boss , puis quelques longueurs sur la fin quand même avec quelques palais moins inspirés !Final Fantasy 7 remake : 17/20Dur a noté , j'ai a la fois grave aimé certaines choses comme le système de combat au top , mais ce coté remplissage , a vouloir en faire trop sur Midgard , le jeu perd du rythme dans certains chapitres ... Sinon la mise en scène est dingue , l'ost un chef d'oeuvre ...Xenoblade DE : 16.5/20Toujours un grand jeu , super scénario , toujours aussi dépaysant avec une DA du tonnerre , OST , malheureusement techniquement on aurait pu espérer beaucoup mieux , Xenoblade X sur Wii U reste largement plus beau techniquement , et les combats auraient on un peu vieillit Xenoblade 2 fait mieux sur ce point la.Street Of Rage 4 : 18/20Bon , la note parle d'elle même , j'attendais comme un dingue ce jeu , et c'est très rare quand un jeu qu'on attend autant dépasse carrément nos attentes , et c'est le cas avec ce jeu ! C'est simple c'est pour moi le meilleur BTA a l'ancienne qui soit ! Rien que ça ! OST , durée de vie pour le genre , re-jouabilité , plaisir de jeu ... Tout est la ! Le seul petit reproche , c'est des personnages comme Skate ou Shiva non jouable en mode refait façon Street of Rage 4.The Last of US 2 : 17/20Un grand jeu , j'ai pris du plaisir a parcourir ce jeu , une mise en scène et des personnages toujours plus crédibles , une ambiance de malade , des scènes mémorable ... mais je préfère son aîné coté scénario , la je trouve ça trop forcé , le coté vengeance a tout pris , le coté du développeur qui veut absolument nous faire aimer des personnage qu'on a pas envie d'aimer... puis quelques problème de rythme , comme Uncharted 4 , a vouloir pousser les mises en scènes / scénario toujours plus loin , on perd du rythme de jeu, avec des chapitres ou il se passe pas grand chose niveau gameplay.Animal Crossing : 16/20Je voulais pas mettre de note ... car c'est hyper difficile en faite de noter un jeu de ce genre la , mais bon en famille ils nous a fait passer de très bons moments pendant le confinement , et a permis de s'évader un peu ! C'est le but , d'un jeu comme ça , et c'est réussi.Spiderman ( PS4) : 16/20Oui du retard , mais j'arrive a la fin du jeu actuellement , ça reste excellent , pouvoir contrôler un Spiderman aussi agile comme ça dans toute une ville n'a jamais été aussi grisant , après reste une structure du jeu assez répétitive , avec des missions de partout des défis , qui ce ressemble beaucoup.51 Worldwide Games : 15/20Pareil dur de noter ce genre de jeu , mais on s'amuse beaucoup en famille dessus , les jeux sont pas mal , bien expliqué , c'est rapide , c'est cool , bref ça fait le taffe !Resident Evil 3 Remake : 16/20Super Remake pour le RE que j'ai surement le moins rodé a l'époque ( terminé 1 fois seulement ) , tout est top ,le rythme est dingue on s'ennui jamais , et heureusement avec une durée de vie aussi courte , je préfère toujours le remake du 2 , bien plus interressant selon moi grâce a sa structure de jeu plus "RE" ...Voila pour les jeux terminés en 2020 , il me semble que j'oublie rien !Du coup mon petit top 5 de l'année ( pour le moment) du 5 ème au premier :Numéro 5 :Xenoblade Chronicles DENuméro 4 :Final Fantasy 7 RemakeNuméro 3 :The Last Of Us 2Numéro 2 :Persona 5 RoyalNuméro 1 :Street Of Rage 4Et oui , malgré les gros mastodontes plus haut, c'est bien SOR 4 le jeu ou j'ai pris + de plaisir a jouer cette année , devenant mon BTA a l'ancienne préféré ! Et c'est tellement rare qu'un jeu qu'on attend a ce point surpasse toutes nos attentes , ça fait plaisir.Bref ça vaut bien une petite musique du jeu et son OST complètement malade !Voilà et vous ? Votre top 5 2020 a mi-parcours ça donne quoi ?