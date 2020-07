HP avait présenté il y a quelques semaine son nouveau casque VR conçu en collaboration avec Valve et Microsoft. Aujourd'hui, il est possible de le précommander. Chose que j'ai fait.Dans cette vidéo, je donne toutes les infos à connaitre sur ce casque. Et je répond à la question de la configuration qu'il faudrait pour faire tourner un tel casque VR (Spoil, la Xbox Série X pourrait le faire tourner tranquillement).Lien direct : https://youtu.be/7-n9EAVBGhE Prix officiel : 700 euros TTC (Actuellement trouvable en préco à 584 euros sur un site Allemand).

posted the 07/10/2020 at 10:40 AM by ocyn