Maxime Beland, vice-président de l'éditorial, a démissionné de son poste chez Ubisoft, avec effet immédiat. Malgré sa démission, nous continuons à enquêter sur les allégations portées contre lui. En outre, depuis hier, Tommy François, vice-président de l'éditorial et des services créatifs, a été mis en congé disciplinaire en attendant les résultats d'une enquête. Une autre personne d'Ubisoft Toronto a été licenciée pour avoir eu des comportements qui ne correspondent pas à ce que l'on attend des employés d'Ubisoft. D'autres enquêtes sont en cours et seront menées avec rigueur. Ubisoft ne tolérera pas les fautes professionnelles et continuera à prendre des mesures disciplinaires contre ceux qui pratiqueraient le harcèlement, la discrimination, ou tout autre comportement qui entrerait en infraction avec notre code de conduite.

Dans un email adressé à l'ensemble des employés d'Ubisoft, le PDG Yves Guillemot annonce que deux des pontes du pôle éditorial, lourdement accusés de faits de harcèlement et d'agressions sexuels, ne sont plus en poste, ainsi qu'un employé dont l'identité est restée secrète.