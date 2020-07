Nouvel aperçu du gameplay, du rythme que pourrons avoir les niveaux, des décors et des musiques du jeu.Le joueur aura le choix entre deux modes. Le mode retro et le mode moderne. Le mode rétro proposera au joueur d'avoir une mécanique de compteur de vie comme dans les anciens. Le mode moderne offrira un nombre illimité de vies. Les Checkpoints seront différemment placer en fonction du mode choisit.Les fruits Wumpa ne devraient pas uniquement servir à obtenir des vies mais serviront également de monnaie d'échange pour débloquer des skins et autres bonus. Chaque level aura un certains nombre de fruits Wumpa à récolter.Comme dans Crash Warped, Il y aura un modedans chaque niveau et il faudra détruire toutes les caisses du niveau pour obtenir une gemme. Il y aura également des plateformes emmenant dans des zones bonus ou des zones dangereuses.A travers les différentes vidéos de gameplay, nous pouvons voir déjà 11 types de décors différents.sortira le 02 Octobre 2020.