Salut ! Je découvre en ce moment TLOU II, et j'en profite pour faire comme j'avais fais pour FFVIIR, un journal vidéo de mon parcours sur le jeu !Pour ce premier journal, je vous parle du prologue !Vous en avez pensé quoi du Prologue ? Choqué ?Globalement, les premières heures vous ont plu ?Essayez de ne pas trop spoil l'après prologue, histoire que l'on discute juste du moment

Like

Who likes this ?

posted the 06/29/2020 at 01:28 PM by sephrius