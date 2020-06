Petite interview de IGN que j'ai trouvé très intéressante, surtout la partie sur les possibilités scénaristique, je ne sais pas si déjà partagé sur gamekyo ?









- selon le background, vous commencerez dans un lieu différent et cela change les missions disponible et donc le cheminement de l'aventure (jouabilité max)



- les possibilités font que vous pouvez choisir de par exemple jouer le rôle d'un Nomade (une des factions hors de la ville) et terminez le jeu comme ça, donc en ne mettant pas les pieds dans la ville ou très peu.



- les choix et possibilités de scénario et ending etc sont décuplées par rapport a the witcher 3



- les voitures ne sont pas customisable mais vous trouverez des modèles déjà customisés

Il n'y que l'appartement qui est un minimum customisable a part le personnage évidemment (même les parties génitales)



- les relations dépendent de beaucoup de paramètres, la romance par exemple dépend de vos choix et affinités avec le personnage visé en question mais aussi de son goût donc si vous êtes pas son type c'est mort lol.



- ils continuent d'améliorer le visuel et corriger les bugs (c'est principalement ce qu'il font d'ailleurs)



- le raytracing sera disponible dayone sur les cartes rtx



Voilà ce que j'ai retenu mais la partie sur les possibilités mon vraiment donné envie.



