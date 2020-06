Une qualité d’image supérieure : Le DLSS 2.0 fournit une qualité d’image exceptionnelle en résolution native tout en n’affichant que la moitié des pixels. Pour ce faire, il utilise de nouvelles techniques de rétroaction temporelle pour offrir des images bien plus nettes et détaillées, avec une stabilité accrue d’une image à l’autre.

"Contrairement aux techniques de reflets spatiaux, qui reflètent uniquement le contenu visible à l’écran, les reflets avec ray tracing incorporent l’intégralité de l'environnement du personnage et sont en mesure de représenter avec précision des objets situés en dehors du champ de la caméra ou placés dos à celle-ci."

Suite au Night City Wire qui nous a permis d'en voir un peu plus sur Cyberpunk 2077, Nvidia vient de confirmer que le jeu profitera du DLSS 2.0.Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le DLSS 2.0, cliquez sur ce lien :Pour faire un petit résumé, le DLSS 2.0 c'est de permettre :On apprend également que Cyberpunk 2077 profitera des différents apports du ray tracing, à commencer par l'ajout de l'occultation ambiante. Une technique qui permet d’afficher de nouvelles ombres pour mettre en avant des objets ou des surfaces de manière naturelle. Le jeu supportera également l'illumination diffuse qui permet notamment de mieux capter les différents rayons du soleil. Et permettra aussi de profiter des reflets dynamiques.Apparemment la séquence de gameplay tournée sur une RTX 2080 Ti.