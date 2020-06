We play at Full HD resolution - a fact that we first have to digest a little, with the RTX 2080 Ti in the Alienware representation computer a higher pixel density should be expected. DLSS is also enabled resulting into an internal render resolution even less than 1,920 × 1080 pixels (editors note: probably 720p). But ray tracing is also active, in our preview version in the form of shadows, ambient occlusion and indirect lighting. Based on our impressions at Gamescom 2018 with other RTX titles, they run significantly better after they officially release - whether it is Battlefield 5, Metro Exodus or Shadow of the Tomb Raider.

Nous jouons en Full HD - une circonstance que nous devons d'abord digérer un peu, étant donné le RTX 2080 Ti dans l'ordinateur de présentation Alienware, permettrait en temps normal d'afficher plus de pixels. . Le DLSS est également activé, ce qui donne une résolution du rendu interne toujours inférieure à 1 920 × 1080 pixels (note de la rédaction : probablement 720p).Cependant, le raytracing est également actif, dans notre version d'aperçu sous forme d'ombres, de dissimulation environnementale et d'éclairage indirect (Ray Traced Diffuse Illumination). Comme nous le savons également depuis nos impressions sur la Gamescom 2018 par rapport aux titres de raytracing sortis plus tard, l'expérience a montré qu'ils fonctionnent bien mieux après leur sortie - qu'il s'agisse de Battlefield 5, Metro Exodus ou Shadow of the Tomb Raider. Le DLSS déjà intégré fait une très bonne impression, après tout. Même en Full HD, l'image de l'énorme téléviseur d'au moins 65 pouces semblait relativement nette, malgré le fait que la déviation chromatique et le grain du film étaient activés dans la version preview. Les options graphiques n'étaient pas encore intégrées dans notre build.



Cette information on la doit à un site Allemand qui a pu tester le jeu directement sur un pc AlienWare équipé de l'une des meilleurs cartes du marché haut de gamme, la Nvidia Geforce 2080TI, qu'on ne présente plus.Malgré cette puissance le jeu parvenait difficilement à être stable dans cette résolution et RTX activé, parfois celle-ci était même dynamique ! Elle descendait en dessous des résolutions propres au full HD. Je n''imagine même pas la gueule du jeu sur console actuelle, le downgrade va être violent malgré l'optimisation des derniers mois, le retard sera donc forcement très bénéfique et permettra de corriger tous ces problèmes de performances(ou pas).Et pour ceux équipés des cartes compatibles, la DLSS( super-échantillonnage via Deep Learning) sera bien plus que nécessaire, si vous voulez jouer dans des bonnes conditions avec RTX activé.En GROS: ACHETER VOUS UNE RTX 3090 si tu veux tater en 4kEn Fr:Affaire à suivre.