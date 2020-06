Un nouveau 'leak' de ce que serait la future carte graphique haut de gamme d'AMD vient de tomber (à priori gros fake, mais bon, c'est pas la premiere fois que des specs similaires sont présentées et vu que tous les sites PC relaient...) :La fréquence boost serait semblable à la celle de la PS5 et la fréquence de base à la XSX.Si ça se confirme, on aurait un GPU jusqu'à 50% plus puissant qu'une RTX 2080 ti suivant les scenarios et qu'on pourrait taper certainement pour moins de 1000€. Grosso modo, elle serait aussi environ 2 plus performantes que ce qu'offriront les next gen.Le probleme pour moi de passer chez AMD, c'est que Nvidia vend beaucoup plus de fonctionnalités avec ses GPU. Tant qu'il n'y a pas notamment un équivalent à Moonlight (pour rendre son PC accessible dans le cloud pour le gaming avec une qualité d'image parfaite) et au DLSS, ça sera un gros frein me concernant.