Après le Show PS5 que j'ai trouvé convaincant sans non plus sauter au plafond. Voici un petit récap des autres "conférence en ligne à venir" prochainement.



PC Gaming Show demain à 21 h Aucune idée des jeux qu'il va yavoir, sûrement le remake de Mafia 1, et peut être Outlast Trials car Red Barrels ont donné signe de vie. Et d'autre trucs...



Ubisoft Forward le 12 juillet



Ubisoft va dégainer en juillet pour nous présenter des jeux tel que AC Valhalla, Rainbow Six Quarantaine, Gods and Monster, et probablement Far Cry 6 en jeu mystère...



EA Play le 18 juin à 1 h



- Sûrement les innombrables jeu de sport, les remaster de Mass Effect, et peut être Battlefield 6 (on parle aussi d'un remaster de BF 3 vendu avec) et peut être les Sims 5 ? Pourquoi pas le Project Maverick également ? Pour Dragon Age 4, faudra repasser je pense...



Show Xbox de Août + présentation de quelques first Party en juillet



- Sans plus de précisions pour le jour, Xbox devrait sortir l'artillerie lourde au mois de juillet avec notamment la présence de Halo Infinite/Hellblade 2/ le jeu de Double Fine, pourquoi pas un petit Fable IV tant qu'à faire hein ? Et Forza Motorsport 8.



Warner Bros Live : Aucune date pour l'instant



Si certains râle de pas avoir vu Batman (moi le premier) ou HP, c'est très certainement parce que Warner veut le monopole pendant leur conférence qui devait être a la base pour l'E3 mais Corona tout ça... Si elle n'a pas encore était officialisée, elle est cependant très fortement suggéré, et sera probablement annoncé dans les semaines à venir. On espère voir ENFIN BORDEL Batman/HP, et peut être des jeux Légos ? Pour Rocksteady, faudra encore attendre je pense...



Plus les Annonces du Summer Festival qui arrivera au compte goutte, on va avoir une actu enfin assez chargé dans les semaines/mois à venir ! Et Nintendo ça serait bien aussi qu'il communique prochainement avec des gros Killer AP.

Probablement d'autres annonces PS5 car on a eu qu'un "aperçu" hier.



Voili voilou ^^