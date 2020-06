- Ça commence d’entrée par Spiderman mais je vois absolument aucun gap graphique avec l’épisode PS4, on dirait plus un Addon qu’une suite next gen- Ratchet : graphiquement pareil pas de claque du tout mais les transitions directes avec ce qui semble être des mondes parallèles c’est intéressant même si ça semble plus être une utilisation un peu démo opportuniste pour montrer les possibilités du SSD qu’un jeu pensé comme tel, en gros c’est Ratchet et Knack- Gran Turismo 7 : du vrai Gameplay et franchement je vois de différence avec le GT PS4- au milieu de tout ça des tas de jeux un peu typé Switch, ça n’a rien à faire dans une présentation « futur du jeu vidéo » qui compte acheter une console Next gen pour jouer à des Mario du pauvre ? Y’a eu néanmoins un jeu qui semblait intéressant « Kena »- Project Athia : c’est Le jeu qui m’a intrigué de la conférence, c’est le jeu de Luminous Studio qui a pour ambition de devenir une très grosse license Square du même acabit que FF et DQ et franchement je suis hypé, l’univers à l’air pas mal du tout, à voir sur du gameplay- Resident Evil VIIIage : graphiquement c’est ouf mais bon vu FPS donc ciao- Ghostwire Tokyo : vue FPS et graphiquement pas ouf, j’étais intrigué par le jeu, je le suis plus du tout, NextGodfalls : mais quelle laideur ce jeu sérieux, qu’on me sorte pas le « gneu gneu c’est propre » qui est le truc qui revient à chaque jeu moche, non c’est pas propre c’est sale, c’est moche, même sur l’audio ils ont réussi à se foirer en mettant un truc de rap, tout est un ratage complet dans ce jeu, ceux qui défendent cette merde on vous entendra plus quand il va se manger des 11/20 sur les tests, ce jeu est une honte- Demon Souls : un sentiment de gâchis, y’avait tellement mieux à faire qu’un énième souls et en plus un remake.- Horizon 2 : j’ai pas du tout aimé le premier mais la c’était objectivement la très grosse claque graphique, j’aurais aimé plus de séquences de gameplay mais c’est du lourd- Reveal du design de la console : j’aime bien, c’est classe, ça fait futuriste, le seul bémol ça pourrait être le jaunissement des textures après quelques années, mais l’ensemble tranche vraiment avec les monoliths habituel de Sony, ils prennent des risques, j’aime bien, par contre la version Digital c’est une énorme connerie.Pour finir, conférence correct, certains se foutaient de ma gueule pour l’article que j’avais fait pour mes prévisions mais je pense avoir visé juste, trop de jeux qui servaient à rien, il aurait manqué deux ou trois très grosses licenses ambitieuses, mais globalement c’était pas mal