Ah, Resident Evil... Cette saga me tient particulièrement a cœur, découvert pour la toute première fois en 2002 avec l'incroyable Remake du 1, depuis, j'ai fais quasi tout les épisodes de la série, me manque quelques spin off mais bref, c'est une série que j'adore, d'ailleurs j'ai hâte de voir à quoi va ressembler le 8Voici donc un petit top 10 des créatures que je trouve les plus effrayantes dans Resident Evil, et attention car ça spoil un peu quand même, vous voilà prévenu !10)(Resident Evil)- Ou tête cramoisies en français, Les Crimson Head sont des genre de "super zombies". Une fois les zombies à terre, il vous faudra vite les brûler pour ne pas qu'ils reviennent à la vie ! Ces saletés auront la peau rouge, seront plus rapides et pourront même vous donner des coups de griffe ! Et ils font deux fois plus mal qu'un zombie de base.9)Resident Evil 0- Comme leur nom l'indique, les zombies sangsues sont des monstres recouvert de sangsues gluante et dont la peau est très résistante. Ils peuvent vous attaquer d'assez loin avec leur bras rallonger, et sont extrêmement difficile à tuer... Le feu sera votre meilleur ami contre ces saloperies...PS : désolé, je trouve pas de vidéo spécifique sur ses ennemis là...[Resident Evil 0/1/2]- Présent surtout dans les premiers Resident Evil, les Cerbères sont forcément comme leur nom l'indique des chiens zombifiés responsable de la mort de pas mal de membre de l'équipe Bravo d'ailleurs... Ils obligent même les Stars à se réfugier dans le Manoir. Ces ennemis sont flippant, rapide, et quand même franchement relou quand ils sont au moins deux. Le pompe sera votre meilleur ami contre ces clébard de l'enfer ! Et que dire des nombreuses crise cardiaque dans le premier à cause d'eux et du "couloir de la mort" !7)(Resident Evil 7)- Si elle n'est pas bien effrayante au début, c'est vraiment lorsqu'on l'a combat qu'elle révèle tout son "potentiel". En plus d'être franchement immonde et repoussante, elle est carrément balèze ! Et elle m'avait bien surpris quand elle fait passer ses énormes bras a la fenêtre en tant que Screamer.6)(Resident Evil)- Les hunters sont des genres de crapaud ninja géant ultra rapide et plutôt résistant ! Ce qui les rend effrayant, c'est surtout qu'ils sont capable de vous One shot en coup de griffe, ce qui fait qu'on stresse particulièrement face à eux. Mais heureusement pour vous, ils ne sont pas très nombreux dans la série.5)(Resident Evil Révélation 2 )- Dans Resident Evil: Revelations 2, les joueurs rencontrent des Revenants, qui sont des monstres déformés constitués de chair et de divers instruments de torture. La combinaison de leur corps avec des scies et des clous leur donne un look particulièrement effrayant, et ils sont certainement les monstres les plus flippants du jeu...4)(Resident Evil 2)- Monstre particulièrement apprécié des fans, les Lickers ou lécheur en anglais sont des ignobles créature avec le cerveau qui dépassent, qui marche à 4 pattes et se colle au plafond pour surprendre le joueur... Ils vous attrapent avec leur immense langue avant de venir vers vous pour vous dechiquettez. Ils sont responsables de mes nombreuses mort sur RE 2 en hard x)3)(Resident Evil 4)- Le monstre le plus flippant du jeu, et à la troisième place du podium... Je peux vous dire que j'étais pas bien quand j'entendais sa respiration rauque et répété... Et là musique qui stresse bien comme il faut. En plus de leur aspect effrayant, les R ont également la capacité de se régénérer comme leur nom l'indique. Ce qui fais qu'ils sont très difficiles à tuer, et en plus ils font extrêmement mal, mais encore une fois, une fois la lunette thermique en votre possession, ça devrait aller pour vous2)(Resident Evil 3)- Évidemment, comment ne pas parler du cultissime Némésis ! Il suivra Jill sans relâche tout le long du jeu pour vous en faire baver un max ! Incroyablement résistant, balèze, effrayant à souhait, c'est le monstre ultime tout jeu de la série confondu mais c'est en revanche pas le PLUS effrayant selon moi, même si deuxième position c'est déjà très bien...1)(Resident Evil)- Voilà pour moi le monstre le plus effrayant de toute la série... A tel point que j'ai stop le premier opus pendant 1 mois après avoir entendu son rale affreux dans le cimetière... (Histoire vraie) je n'osais plus y jouer tellement ce monstre me faisait peur (j:étais gamin hein juger pas) x) . Deja que son rale est ignoble, la créature est également franchement dégueu, repoussante. Mais elle est lente... Et heureusement... C'est également un des meilleurs monstres de la série avec une histoire tragique mais passionnante, effrayante certe mais culte !Voilà pour ce top, j'espère qu'il vous plairaet vous, quels sont les monstres que vous trouvez les plus effrayants du jeu ?