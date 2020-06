Tests

Project Zero : La Prêtresse des Eaux Noires

Développeur : Grasshopper ManufactureDate de sortie : 30 octobre 2015Genre : Survival HorrorPITCH :La montagne Hikami est un lieu connu pour le nombre de personnes qui s'y rendent pour mourir et bon nombre de disparitions inexpliquées.Yuri, qui à la capacité de voir les empruntes laissées par les morts, aide Hisoka, une jeune femme ayant les mêmes capacités, à retrouver des personnes ou objets disparus sont menées dans leur travail au mont Hikami.Si vous êtes fan d'horreur japonais (cheveux dans l'eau) , Project Zero vous ravira. Dans la veine d'un Grudge, Dark Water ou encore The Ring.PZ propose de suivre 3 protagonistes afin d'élucider les mystères qui entourent le mont Hikami.Pas de scare jump mais une ambiance narrative réussie.GAMEPLAY :Project Zero est un jeu à la 3ème personne où vous incarnez 3 protagonistes dans une 15zaine de chapitres.Vous devez récupérer des objets ou retrouver des personnes disparues au Mont Hikami grâce à un appareil photo antique, appelé Caméra Obscura.Cette caméra peut révéler des choses cachées, prendre des esprit en photo ou encore les blesser.Le gameplay de Project Zero est assez basique, vous devez utiliser le gamepad comme objectif d'un appareil photo et réaliser des photos des points sensibles des esprits. (la particularité est que vos mouvements avec le gamepad sont retranscrit à l'écran)Chaque prise libère une partie de l'esprit que vous pouvez photographier afin de récupérer de l'énergie spectrale afin d'améliorer les capacité de l'appareil photo.Chaque prise requiert un temps de chargement plus ou moins long selon le niveau d'amélioration de la Camera Obscura et de la pellicule chargée.Les esprits essayeront de vous attaquer et vous devrez prendre un cliché fatal pour contrer l'attaque des esprits ou prendre assez de photos de ceux-ci pour avoir 5 cibles spectrales afin d'infliger un coup critique.Lorsqu'un esprit meurt, il vous sera possible de vous en approcher et de le toucher afin de voir un flashback de la mort de l'esprit en question ou autres moments s'étant déroulés sur le Mont Hikami.Malheureusement, c'est à peu près tout. Il y a encore le ramassage d'objets qui possède aussi son petit moment de gameplay où lorsque vous êtes sur le point de ramasser un objet, une main spectrale essayera de vous attraper. Il vous faudra alors arrêter votre action à temps sous peine de votre votre santé diminuer si la main vous attrape.Voilà, en gros... vous devez prendre des photos et ramasser des objets.Divers livres et notes seront à récupérer durant l'aventure afin d'en savoir plus sur les évènements qui se sont déroulé sur le Mont Hikami ou sur les différents personnages du jeu.RÉALISATION :Graphiquement, le jeu est correcte.On est sur de la Wii U, donc on va pas trop chipoter.L'ambiance est assez bien rendue. On retrouve ce côté vieillit des vieux films d'horreur sur K7 vidéo.Des zones assez sombres et exigües avec des esprits qui peuvent apparaitre n'importe où.Le jeu parle de thème assez dure pour un jeu sur console Nintendo. (suicide etc...)La bande sonore colle assez bien à l'ambiance et au thème du jeu.Les animations des protagonistes sont par contre plutôt mécaniques... Pas du tout réalistes.Concernant les commandes, on frise la catastrophe. Les personnages se contrôlent assez mal, se déplacent très lentement même quand ils courent... Le gameplay à ce niveau est assez rigide.Cette lourdeur au niveau des contrôle se ressent lors des combats où l'on doit évoluer la plupart du temps dans des couloir ou chemins assez étroits sans possibilité de réelle esquive. Du coup, lorsqu'on est face à 3 esprits, on est souvent bloqué de toute part et on est forcé de se faire toucher.Côté background, malheureusement, les divers livres et notes rabâchent sans cesse les mêmes informations sur les piliers, prêtresses et cérémonies liés au Mont Hikami plutôt que d'élaborer plus avant le background des protagonistes.Pour ce qui est de la map, elle est assez courte et est bloquée par chapitre. Chaque nouveau chapitre débloque une nouvelle partie de la map et du coup, on rejoue souvent les mêmes zones.Pour la durée de vie, comptez une dizaine d'heures en mode normal.Même si les contrôles sont rigides et les maps exigüe, le jeu reste très facile d'accès... Le jeu vous donne plusieurs potions de soin à chaque début de chapitre ainsi qu'un stock de pellicules renouvelé.En résumé,Un jeu intéressant par son concept (c'est mon premier Fatal Frame) et par son histoire et ambiance qui rappelle ces vieux films d'horreur japonais.Malheureusement, le gameplay est un peu trop basique et les contrôles bien trop rigides pour en tirer du réel plaisir.Expérience néanmoins intéressante.+ Ambiance+ Scenario très film d'horreur japonais+ Gamepad qui sert d'appareil photo- Les contrôles- Manque de background général- Animations- Zone de jeu limitée/10