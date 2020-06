C'est à cette question que je tente de répondre dans cette vidéo. Le principe : Je navigue dans Steam VR et je tente de trouver de petites perles... Ou pas. Certain jeux sont annoncés sur PSVR également !Je pense particulièrement à Undead Citadel et Ven VR Adventure qui m'ont tous deux vraiment hypé (et qui arrivent aussi sur PSVR).Lien direct : https://youtu.be/3I9nNUMWnIE Et voilà la liste complète que je retiens après cette session vidéo : Undead Citadel / Vertigo 2 / Ven VR Adventure / The Walking Dead Onslaught / After The Fall. Sans oublier le prochain Medal of Honnor et Lone Echo 2 que je mentionne dans la vidéo (une belle liste à suivreBien sûr, j'en ai oublié certain sans aucun doute.Bonus : Un petit jeu Indé qui ne paie pas de mine graphiquement mais qui propose une idée de déplacement basé sur la VR assez unique :Lien direct : https://youtu.be/sOfS51kKMUc