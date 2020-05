Ouais, je parle de Maneater, le jeu où on contrôle un requin bouledogue (et pas blanc comme j'ai pu lire dans certains test ahem...) ou le but du jeu sera de faire grandir votre squale et le faire atteindre les sommets de la chaîne alimentaire en bouffant tout sur votre passage.



Le jeu est apparemment en monde ouvert et à quelques notions de RPG comme des monté de niveau ou des aptitudes pour votre requins. Ça l'air fun, le scénario est complètement barrée, et ça m'a l'air d'etre un bon défouloir ! Bon, le jeu ne se fait pas trop encenser par la critique et dans les défauts que j'ai pus lire, c'est son côté répétitif et lassant au bout de deux heures de jeu, où on fait un peu tout le temps la même chose à savoir gnaké tout ce qui bouge ! Et on devient aussi un peu trop puissant en peu de temps, diminuant fortement le challenge donc...

Mais ça me fait envie, j'ai envie d'un défouloir, d'un jeu pas prise de tête mais à 35-40 balles quand même...

Du coup, pour ceux qui y ont jouer si y'en a, vous en avez pensé quoi ? Ça vaut le coup ?