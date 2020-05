Les salles d'arcade VR proposent pour la pluspart des escape games. On le sait, c'est à la mode en ce moment et c'est même très lucratif.Mais pour ceux qui possèdent un casque VR, il est possible d'y jouer sans passer par une salle d'arcade VR puisque ce type de jeu est dispo sur steam également.House of Fear jouable chezà Merignac (27 euros par personne et pour 45 minutes) m'a été offert par Arvi VR. Société qui fourni justement ce type de salle VR en contenu et qui commence à sortir ses créations sur Steam VR.Du coup, comme ça m'a été offert, j'en profite pour en faire une vidéo découverte. Mon avis sur cet escape Game à 5.7 euros si on possède un casque VR ou 27 euros les 45 minutes si on passe par Virtuose Escape.Lien direct https://youtu.be/20gfG5e80C8 Le jeu sur steam : https://store.steampowered.com/app/1281700/House_of_Fear/ Site Web de Arvi VR pour voir tous leurs projets : https://vr.arvilab.com/