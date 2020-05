La SD association vient d'annoncer la prochaine norme des cartes SD, les SD express 8.00, pouvant atteindre jusqu'a 3940 Mo/s(4 fois plus rapide que la 7.00) en PCIe 4.0 à 2 voies, ou près de 2 Go/s dans une architecture à une voie. Utilisées en PCIe 3 (x2) avec lequel elles sont de surcroît compatibles, les cartes SD Express 8.0 pourront atteindre jusqu’à 2 Go/s.L'espace de stockage maximum de cette nouvelle norme est toujours plafonné à 128To (oui bien 128 tera octects !) .De quoi avoir une Switch pro acceptant cette nouvellecarte SD pour concurrencer les SSD et leurs vitesses d'écritures décuplées des futures consoles next gen ?

posted the 05/20/2020 at 11:49 AM by kratoszeus