Retro

Gameloft fête ses 20 ans avec un cadeau pour les joueurs ! Découvrez le plaisir rétro et la nostalgie survoltée de 30 classiques Gameloft indémodables, disponibles pour la première fois sur smartphones modernes !



Éclatez des bulles pour résoudre des puzzles de match 3 sous les tropiques dans Bubble Bash 2. Dégainez vos armes pour exterminer les morts-vivants dans Zombie Infection. Ou cherchez le grand amour dans Lover ou Loser 2.



Peu importe le type de joueur que vous soyez, un jeu rétro inoubliable vous attend dans cette super application gratuite !

->**LISTE DES JEUX**RÉFLEXION· Bubble Bash 2· Cérébral Challenge 3: Secouez vos neurones !· Diamond Rush· Détective Ridley et la mystérieuse énigme· AbracadaballCOURSE ET TIR· Gangstar 2: Kings of L.A.· Zombie Infection· Modern Combat 2: Black Pegasus· N.O.V.A. Near Orbit Vanguard Alliance· Wild West Guns· Zombiewood· Alien QuarantineVIE ET AMOUR· My Life in New York· Vampire Romance· Miami Nights 2: The city is yours!· Fashion Icon· Lover ou Loser 2· High School Connexion™ACTION ARCADE· Soul of Darkness· Hero of Sparta· Cannon Rats· Block Breaker Deluxe 2· Block Breaker 3 UnlimitedSPORTS ET CARTES· Motocross: Trial Extreme· Platinum Solitaire 3· Texas Hold'em Poker· Midnight Bowling 3· Midnight Pool· Avalanche Snowboarding· KO Fighters