Un peu avant la première démo de gameplay de Ghost of Tsushima à l'E3 2018, une personne avait posté ses informations et autant à l'époque il était impossible de savoir si cela était vrai mais avec ce que l'on à découvert via la nouvelle démo d'hier, il semblerait que ces informations soient bien réelles :Les Samouraïs sont les personnes les plus respectés au Japon, les gens s'inclinent devant Jin lorsqu'il passe à pied ou à cheval mais les Samouraïs sont également redoutés. Certaines femmes et enfants tenteront de se cacher ou de fuir à la vue de Jin tandis que d'autres essayeront de l'attaquer afin de faire leurs preuves ou de prendre une partie de l'équipement précieux qu'un samouraï porte généralement.Tout cela contribue à rendre le monde plus vivant et immersif.Chaque avant-poste/village a une quête propre qui va avec, ce ne sera pas seulement "tuez ces soldats pour libérer le village". Les villages peuvent être repris par les Mongols si on ne complète pas la quête.Le jeu a deux villes centrales (pensez à Witcher 3) et de nombreux petits avant-postes/villages.Il y a des PNJ qui peuvent vous entraîner dans la voie du Ghost et celle du Samouraï, celle du Ghost sera complètement différente et vous vous battrez de manière déshonorante. Ne vous attendez pas à ce que Jin soit capable dés le départ à savoir lancer des shuriken, utiliser un kunai, faire l'alchimie (poisons, créer des potions et des explosifs), se servir d'un grappin pour se hisser sur les toits ou se déplacer plus rapidement.Deux arbres de compétences avec de nombreuses branches qui sont la voie du Samouraï et la voie du Ghost. Le samouraï se concentre davantage sur le combat à l'épée, le tir à l'arc et la défense, tandis que le ghost se concentrent davantage sur la furtivité, l'alchimie et l'agilité.L'arbre de compétences de la voie du Samouraï est entièrement déverrouillé dès le début, tandis que pour celui du Ghost vous devez accomplir certaines tâches afin de déverrouiller une branche spécifique, comme travailler avec un alchimiste afin d'apprendre des capacités de poison ou pour créer des potions avec des effets puissants.Vous serez libre de basculer entre les équipements de samouraïs et ceux du ghost. Jin en armure complète de samouraï ne pourra pas grimper dans les bâtiments (vous pouvez toujours sauter, ne vous inquiétez pas) ou nager/plonger et vous aurez une meilleur défense pour être le plus offensive possible.Cela peut cependant être compensé en mixant les différents équipements. Le changement pourra s'effectuer en allant dans n'importe quel avant-poste/village et là vous pourrez également dormir pour passer le temps, donc si vous préférez faire une mission la nuit en Ghost ou de jour en Samouraï, c'est à vous de choisir donc pour une approche plus grounded, le Samouraï est recommandé.On peut grimper au bâtiments à la manière d'un Assassin's Creed mais de façon plus rapide, le grappin qui rappel Tenchu rend cela encore plus vif.Vous ne voulez pas nécessairement être vu dans votre équipement du Ghost car les gens peuvent vous prendre pour un assassin et seront parfois hostiles envers vous. Le jeu vous recommande d'être le Ghost la nuit et le Samouraï le jour.Certaines quêtes ne vous serons donné que si vous êtes dans votre équipement de Samouraï ou uniquement dans votre équipement de Ghost comme les missions d'assassinat.L'histoire mettra en avant cette dualité entre le Samouraï et le Ghost.