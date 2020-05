J'avoue que je comprends pas trop là, récemment, Ubisoft s'est exprimé sur le dernier Assassin's Creed en disant que ce ne sera "pas le plus long ni le plus grand de la série". Cependant, dans une interview de Chieze, a partir de 23 minutes, le producteur du jeu dit clairement que la Map sera "un peu plus grande que celle de Odyssey".Du coup, je comprends pas trop où ils veulent en venir quand ils disent que le jeu sera plus court et moins grand que Odysseypeut être en terme de contenu ? Une Map plus grande certe mais moins de quêtes ? De points d'intérêts ? De camps etc... ?Qu'en pensez vous vous ?http://youtu.be/wv0tZkJ4yhoPS : Pas de commentaires haineux sur Julien svp, on est pas là pour parler de ce gars...