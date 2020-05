En moyenne ça doit taper dans les 3go de data en 4G/4g+ en 1h.Autrement dit pour les longues sessions de jeux en 4G vaut mieux éviter.Va falloir vraiment de gros forfait data à l'avenir pour que ça vaille vraiment le coup pour que les joueurs s'en servent partout.J'ai un forfait de 50 go mais bon je vais quand même privilégier le WIFI.Pour la 5G qui sera encore plus gourmande en data va falloir de sacrés forfaits pour jouer via Cloud Gaming.