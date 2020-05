Une vidéo que je voulais faire l'an dernier, losque j'avais reçu le casque, mais mieux vaut tard que jamais.La vidéo en question montre le casque, ses manettes et ses stations de base dans ses moindres détails. J'en profite pour montrer grossièrement les réglages possibles.Lien direct : https://youtu.be/clhio37oPfM En espérant que ça intéresse certain membres Gamekyo.Je sais qu'on est de plus en plus nombreux à jouer en VR. 2 millions de joueurs VR se sont connectés à Steam VR le mois dernier (L'effet Half Life Alyx + confinement sans doute).