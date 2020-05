Au sujet de l'article du site polonais sur Dying Light 2 et les soucis de developpement: https://polskigamedev.pl/dying-light-2-totalna-rozsypka-vs-tak-sie-robi-gry/



Je suis polonais et je le parle couramment vu que c'est ma langue natale, je vous fait une trad (en vrac ce qui est interessant car c'est long sinon l'ensemble) des paragraphes:





-Un des devs du jeu dit: les trucs changent sans arret, les responsables ne savent pas ce qu'ils font avec le jeu et dans quelle direction aller ni ne savent ce que le jeu doit etre en definitive.



-Pour info pres de 400 personnes bossent sur le jeu entre le studios à Wroclaw et Varsovie. Meme si Varsovie se focalisent aussi en partie sur le prochain RPG fantasy qui sortira apres Dying Light 2.



Sur Avellone et "Pyza" le directeur creatif:



Ensuite ils parlent de Chris Avelonne en revanant à 2018 et le 1 er trailer comme quoi il devait etre garant du scenario et du bon aspect RPG, les choix, les consequances du joueur.



Avelonne a ecrit un scenario et l'univers mais certains responsables ne sont pas forcement d'accord avec l'ensemble du scenario et a fait une histoire dure et sans concessions mais il a eu des desaccords avec le directeur creatif Adrian Ciszewski surnommé "Pyza" (je vais l'appeler ainsi c'est plus court).



Certains responsables disent que le deroulé de l'histoire etait trop centré sur va ici, ramenes ca, tue ce zombie, parle avec ce mec etc.



Un autre affirme qu'Avellone a ecrit Dying Light 2 comme il aurait ecrit Fallout New Vegas et que ca collait pas forcement vu que c'est 2 jeux differents en terme de mecaniques et que les devs savaient pas quoi faire avec et comment le transposer dans le jeu.



Et chacun à voulu commencer à se meler de l'histoire à commencer par Pyza en tete.



Pyza qui est d'ailleurs aussi surnommé "l'evangeliste" car il preche au dans le studio sur ce que doit etre le projet, il apporte LA verité, enfin SA verité.



Au sujet de Pyza il a fait beaucoup de bonnes choses pour Techland et le pdg l'apprecie beaucoup et a confiance en lui, il a recu une position importante dans le studio mais ne semble pas avoir l'etat d'esprit pour l'occuper correctement et savoir gerer les choses.



Quand les gens entrent en conflit avec lui ils finissent soit par etre virés soit par demissionner affirme une personne qui a bossée chez Techland il y a quelques années. La personne affirme avoir entendue Pyza sonner chez les devs à 21h ou 22h pour parler du jeu (ou les traiter de debiles) ou bosser dessus (sur Dead Island, on parle bien ici de Dead Island pas de Dying Light 2), Pyza est un fou du travail et le projete sur les autres meme hors crunch.



En gros c'est Pyza qui a le dernier mot sur ce qui est gardé ou non, et il aime bien changer des trucs, quand les devs pensent avoir bouclés un truc ben lui il dit non "on le refait autrement".



Sur les effectifs du studio:



Des gens sont partis d'autres sont arrivés, selon Techland ceux partis seront remplacés par des personnes tout aussi compétentes, pour rappel Techland c'est 2 studios differents à Varsovie et Wroclaw, celui de Varsovie est le principal, celui de Wroclaw le producteur est Eugen Harton qui etait lead à Bohemia Interactive (Day Z) et le directeur est un ancien de Ubisoft qui a bossé sur Assassins Creed Unity, Marc Albinet.



Au sujet du rachat de Techland par Microsoft:



Il y a des rumeurs depuis un certain temps sur le fait que Techland seraient rachetés par MS, selon les informateurs du journaliste ce rachat se fera bel et bien et sera confirmé dans la conference de jeudi (je vois pas de quelle conf il parle perso mais bon) ou dans le prochain numero de Game Informer.



Dans quel etat se trouve le jeu aujourd'hui:



-Le jeu est dans un bien meilleur etat que ne le pensent les journalistes, il approche de la fin si on parle des assets, la technologie est fonctionnelle, le systeme de combat aussi, tout comme le gameplay. Le systeme de combat et le free runing fonctionnent bien. Mais le jeu est un peu bordelique car il change sans arrete, Pyza a toujours de nouvelles idées et quand une idée lui vient en tete il decide de chambouler des trucs sans consulter qui que ce soit.

Le vertical slice (à savoir une version jouable apres le prototype) n'est pas encore la.



Le journaliste demande à la source des infos sur le vertical slice et la source repond: ca depend à qui tu demande dans l'equipe, certains te diront qu'on en a eu 5, d'autres te diront 7 et d'autres te diront qu'on en a eu aucun, le fait est que personne ne sait ou en est réellement le jeu tellement il change constamment.



Quand sortira le jeu ?



Un des boss du studio avait annoncé printemps 2020, l'equipe veut respecter ces delais mais a besoin de plus de temps, le journaliste demande "combien" ? Une partie des devs repond "fin de l'année" une autre dit " debut de l'année prochaine".



Le 1 er (dev): le pdg vise la fin de l'année 2020, il le faut pour des raisons financiere, mais c'est peu probable que ca sorte en 2020.



Le 2 eme: moi je ne sais pas.



Le 3 eme: il nous faut 1 an.



Le 4 eme: cette année ? Mais on a aucun jeu encore...



Le 5 eme: moi 2020 je n'y crois pas, CD Projekt (il doit parler de Cyberpunk) eux ont donnés une date concrete mais Techland ont bien fait de rester vagues, je ne serais pas du tout surpris par une sortie en 2021.



Un nouveau jeu apres Dying Light 2:



Le studio de Varsovie bosse sur un nouveau jeu RPG qui se situerait dans un univers "fantasy", en theorie ce jeu devait sortir 1 ans ou 2 apres Dying Light 2 mais une personne bien informée table plutot pour 2025 et en etant optimistes.



Ce nouveau jeu doit reprendre les mecaniques de Dying Light tout en etant quelque chose de totalement nouveau et le scenario est ecrit par Karolina Stachyra qui a bossée sur The Witcher 3.



Pour ce jeu le studio avait deposé un prototype d'interactions face a des adversaires atypique (surement de tailles ou formes diverses, genre des grands geants ou autre) dans un FPP Action RPG sous Direct X12.



Sur Chris Avellone:



Certains disent que dans le jeu il ne reste pas énormément de choses ecrites par Chris Avelonne, Avellone lui meme repond que forcement sur ce genre de projet certaines choses changent, que des choses ont changées sur Dying Light 2 au fil du temps et que c'est un processus normal, et qu'il ne se souvient pas d'un quelconque conflit avec Pyza et que c'est du vent. Il est fier de l'histoire du jeu.



Plus bas plusieurs paragraphes sur d'autres membres de Techland qui relativisent et disent qu'un jeu de cette ampleur c'est normal de changer des choses et tatonner, le jeu est sur une bonne voie, ils veulent innover et proposer quelque chose unique avec une vraie narration en open world et des choses qui changent en fonction des actions du joueur.

(En somme certains devs exagerent).



Ce que pensent d'autres membres du studio:



Pas mal de differents developpeurs disent que Pyza est pas tant un enfoiré que ca et qu'il a leur confiance. Qu'il a de mauvais cotés mais que c'est un bon mec et talentueux.



Par exemple comme anecdote à la base certains voulaient de Dead Island un jeu ou les zombies font peur et qu'il faille les fuire mais le jeu à fini en gros slasher ou l'ont massacre les zombies, ils sont allés voir Pyza pour brainstormer et en gros Pyza a proposé l'idée d'un Dying Light, c'est grace à lui qu'il y a l'idée du parkour, du cycle jour/nuit etc, ils lui font donc confiance. Dying Light est né ainsi en grande partie grace à Pyza.





Mon avis:



Perso à la vue de tout l'article je ne prendrais pas position au final en lisant certaines lignes on peut se jeter dans la breche et dire que tout va mal et que le projet est à l'agonie selon certains mais à lire l'article complet c'est pas ca. Certains employés ne semblent pas contents et semblent avoir des soucis avec Pyza, CERTAINS pas tous, donc attention aux reglements de compte persos ou employés frustrés vis à vis de telle ou telle personne et qui balancent dans la presse. Meme si Pyza semble etre effectivement un mec special, acharné du travail et tres exigeant (trop pour certains visiblement) faut faire attention.



Maintenant cela semble etre un gros projet et comme tout grand projet ambitieux rencontre des difficultés, mais à tout lire les mecs de Techland semblent confiants tout de meme et ont des bases solides. Cet article est pas tout negatif.



On l'aura surement pour debut 2021 avec un peu de retard mais on l'aura perso je suis confiant sur le fait qu'il sera excellent.