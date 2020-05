Je viens de terminer Death Stranding et franchement je suis pas déçu ! Une histoire complexe mais hyper intéressante et captivante.



Au début, on se demande ce que Hideo a fumé, puis plus on avance et on a les réponses à nos questions.



J'avais un peu peur que l' histoire ne reste pas assez cohérente comme ça peut arriver dans certains films qui partent trop loin dans leur délire, mais là c'est parfait.



Bon par contre niveau gameplay je suis passé par des phases où j'ai cru que j'allais laisser tomber. Je suis pas fan du concept des allers-retours et de la simulation de marche.



Je pense qu'il aurait pû faire le même jeu mais de manière encore plus intéressante, toujours en open world mais plus intense car plus scriptée (comme dans les derniers chapitre du jeu).



Heureusement que l'histoire me tenait en haleine sinon j'aurais lâché.



Dommage que tous les chapitres ne soient pas proportionnels en terme de durée.



J'ai aussi trouvé dommage que les personnages parlent autant, hors cinématiques. Les voyages auraient gagnés avec une voix en arrière plan pendant la marche, plutôt que des scènes qui coupent plusieurs fois la marche.



Graphiquement le jeu déchire. Les cinématiques sont un film.



Bref pour résumer j'ai apprécié le jeu dans sa globalité même si je trouve que l'histoire était le point fort du jeu, et que les voyages pour livrer les colis auraient pû et auraient dû être plus diversifiés et moins pénibles à parcourir (les passages en montagne enneigée putain ce que c'était chiant..)



Un jeu à faire !