Info qui tombe comme ca, l’éditeur Shueisha a révélé que le manga Kimetsu no Yaiba de Koyoharu Gotoge qui a débuté en 2016 arrivait à sa conclusion leLa série devrait faire un total de 23 tomes, un peu rapide je trouve mais très bon !!Petite info : Pendant 1 mois que le manga a conservé les 10 premières places des meilleures ventes manga au Japon. Il rapportait environ 10 millions d'euros par semaine !

posted the 04/26/2020 at 07:09 PM by lemillion