14 mai

Peut-être tiré du nez pour certains, mais les rumeurs depuis de long mois semblent se confirmer, Nvidia a commencé son teasing pour sa fameuse nouvelle architecture GPU Ampere en nous teasant un 'GET AMPED' pour leLe press release :Les leaks/rumeurs montrent :- 84 SMs / 5376 CUDA cores / 12GB GDDR6 / 384-bit bus - 40% plus rapide que la RTX 2080 Ti- 60 SMs / 3840 CUDA cores / 10GB GDDR6 / 320-bit bus - 10% plus rapide que la RTX 2080 Ti- 48 SMs / 3072 CUDA cores / 8GB GDDR6 / 256-bit bus - 5% plus rapide que la RTX 2080 TiQuoi que les gens disent on n'est plus sur un timide Pascal => Turing, mais sur un saut de puissance proche des Maxwell => Pascal !Le passage en 7nm+ va aussi réduire la consommation et la dissipation thermique des GPU, donc les PC portables peuvent s'attendre...comme c'est le cas depuis Pascal, à encore plus de puissance/WattDay one perso en PC portable, vais déjà commencé à économiser pour une 3070 je pense !