Après la claque Half Life : Alyx, est-il difficile de passer sur un jeu VR moins ambitieux ? En réalité, il y a quelques gros jeux VR à toucher en attendant la suite (parce que ouai, d'autres gros jeux VR arrivent).Outre les Lone Echo, boneworks, Walking Dead etc. Stormland fait partie des gros titres à faire en VR. Et ça tombe bien, je ne l'avais jamais testé. Du coup, voilà une vidéo découverte des 40 premières minutes du jeu. Mon avis en fin de vidéo.Petite rectification, dans la vidéo je fais l'erreur de croire que Lone Echo a été développé par Insomniac Games, mais il a bien été développé par Ready At Down.Insomniac Game est à l'origine de ce Stormland.Lien direct : https://youtu.be/rshhm167kNA

posted the 04/24/2020 at 09:34 AM by ocyn