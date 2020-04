Bleach : le retour de l’animé officialisé !Il aura fallu 8 ans, 8 longues années de patience et d’attente, pour voir enfin le vœu des fans de l’animé Bleach s’exaucer ! Vous ne rêvez pas, l’animé va bien faire son grand retour sur nos écrans. Comment est-ce possible, 8 ans plus tard, dans quelle condition se fera le retour de cet animé tant attendu et populaire ? C’est ce que nous allons découvrir dans notre article !L’animé Bleach fait son retour après 3 phases :Le 21 mars 2020, a eu lieu le live du Projet 20ème anniversaire de Bleach, c’est à ce moment que la reprise de l’animé a été officialisée ! Cependant, il faudra attendre 3 phases, 3 éléments clés qui doivent se passer avant que l’animé ne reprenne de plus belle.La première phase, c’est la nouvelle oeuvre de Tite Kubo, le créateur du manga Bleach. Ce dernier va publier Burn The Witch dans le Weekly Shônen Jump et ensuite, ce manga sera adapté en OAV à l’automne 2020. Si vous avez aimé les histoire d’Ichigo Kurosaki, vous pourriez aimer cette nouvelle histoire, qui se passe à la Soul Society.Ensuite, il faudra attendre l’exposition de Bleach pour son 20ème anniversaire, qui se déroulera en 2021. Cette exposition n’a pas encore de date précise, néanmoins, elle risque d’être vraiment très intéressante.Enfin, la troisième et dernière phase est évidemment la diffusion du dernier Arc de l’animé Bleach : Thousand-Year Blood War. Pour le moment, il n’y a pas de date déterminée pour la reprise de l’animé Bleach. Il devrait reprendre logiquement en 2021, sans plus de précision.Quoi qu’il en soit, l’attente des fans a enfin été récompensée et nous savons désormais de façon sûre et certaine que l’animé Bleach va bientôt faire son retour sur nos écrans, courant de l’année 2021 si tout se passe bien !