Une source ayant déjà fait ses preuves par le passé nous confie quelques informations au sujet du prochain Assassin's Creed.

Alors qu'il avait déjà prouvé l'an dernier qu'il avait accès à des informations officielles en provenance d'Ubisoft au sujet de la saga Assassin's Creed, j0nathan vient de se lâcher sur Twitter et nous dévoile quelques indiscrétions au sujet du prochain épisode de la saga de l'éditeur français.



En gros :



- Se déroulerait bien à l'époque des Vikings



- La Scandinavie ne sera pas le seul territoire explorable, il y'en aura d'autre. Ce qui je pense sera le plus grand AC en terme de Map



- Le bouclier et la Lame Secrète serait de retour dans cet épisode



- Ne devrait pas s'intituler Kingdom ni Ragnarok



- Le perso principal sera une femme mais possibilité d'incarner un homme également (comme AC Syndicate ? )



- L'accent sera mis sur le RPG (encore plus que Odyssey)



- Aucun mode coopération



- Lors de notre périple, nous serons amenés à côtoyer de nombreux éléments surnaturels en lien avec la Première Civilisation.



- Le jeu serait toujours attendu pour la fin d'année et devrait être annoncé très bientôt.



- Beaucoup de surnaturel



https://mobile.twitter.com/xj0nathan/status/1249714143126568962?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1249714143126568962&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.jeuxvideo-live.com%2Fnews%2Fnouvelles-indiscreetions-sur-le-prochain-assassins-creed--97823

Jeux vidéo live.com - https://www.jeuxvideo-live.com/news/nouvelles-indiscreetions-sur-le-prochain-assassins-creed--97823