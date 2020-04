La source d'un utilisateur de Reddit aurait récemment participé à une réunion en visioconférence avec les équipes d'Insomniac Games via le logiciel Zoom (le moins sécurisé du marché et sujet à de nombreuses failles) où Spider-Man 2 sur PS5 aurait été évoqué en long, en large et en travers pendant une bonne heure.- Le jeu débuterait avec un plan sur un environnement hivernal. Peter et MJ ont ont emménagé ensemble. MJ est actuellement à l'étranger pour couvrir un traité de paix en Symkarie. Elle devrait rentrer chez elle dans quelques semaines après les interviews et les gros titres de la presse.- MJ demande à Peter ce qu'il fait en ce moment, et Peter avoue qu'il a rejoint le Daily Bugle en tant que photographe pour aider à payer les factures. MJ dit que cela ne devrait pas être si mal, surtout s'ils travaillent ensemble, mais Peter passe son temps à feuilleter un journal sur le comptoir de la cuisine. Le titre de ce dernier indique que J. Jonah Jameson est revenu à son poste précédent dans l'entreprise en raison de difficultés financières (développées dans la série de DLC La ville qui ne dort jamais)- MJ réagit négativement à cela, en disant à Peter qu'elle n'a même pas été informée. Peter s'excuse d'avoir annoncé la mauvaise nouvelle. Le Spider-Sense de Peter se déclenche alors et interrompt la discussion- La neige peut s'accumuler sur le costume de Peter. En se déplaçant, une partie tombe- Peter peut marcher à travers New York sans être Spider-Man. La neige s'accumule également sur sa veste. Des traces de pas dans la neige sont présentes, tant chez le joueur que chez les citoyens qui se promènent- Trois types de temps différents ont été présentés : Pluie légère, neige légère, neige abondante- Sept types de météo dynamique sont prévues dans le jeu- Les systèmes météorologiques vont et viennent librement. Le temps passe sans transition, tout comme la météo, et tous seront représentatifs au sein de "scènes de coupe". L'histoire se déroule apparemment sur une période plus longue que la première, il y a donc plus de place pour que les jours passent dans le jeu. Ils ont essayé d'éviter autant que possible d'écrire "Cela se passe la nuit, ou cela se passe le jour". Ils ont cependant dit qu'ils ne pouvaient pas le contourner entièrement. Il faut donc s'attendre à voir certains décalages horaires inattendus dans le jeu- Les missions dynamiques mèneront Peter à décrocher des ballons coincés dans des hélicoptères ou des porte-drapeaux, sauver des travailleurs de chantier d'une chute d'immeuble, de transporter des blessés à l'hôpital ou encore de sauver des civils en proie à un incendie. Elles permettront de renforcer la proximité entre l'Homme-Araignée et les New-Yorkais- La Statue de la Liberté est un lieu entièrement "traversable"- Les missions secondaires mettront en avant des méchants majeurs comme Mysterio, et d'autres aident à étoffer l'univers Marvel comme "un certain avocat" de Hell's Kitchen (Daredevil) ou encore un personnage "fier et fantastique" (Torche Humaine)-On assistera à une dispute avec Eddie Brock et JJJ. Les designs sont jugés comme fidèles- Le Dr. Conners (Le Lézard) est mentionné- Harry Osborn serait un vilain majeur du premier acte, mais il serait guéri par le symbiote qui l'habite, puis sauvé par le départ de l'organisme vivant qui va rejoindre le corps de Spider-Man- Pendant une partie de l'aventure, Peter Parker serait habité par un "Proto-Venom". Il sera possible d'alterner (de manière fluide) entre les deux tenues de Spidey (les tenues alternatives auraient également leur équivalent noir). Avec la classique, Peter garde sa personnalité et ses talents, mais en basculant avec le symbiote, il change et devient plus agressif (nouvel arbre de compétence) que cela soit pour se battre ou dans les dialogues- Quelques inspirations avec Spider-Man : Le Règne des ombres pour améliorer les combats et la partie symbiote- Au départ, Insomniac voulait que Harry soit Venom, mais l'introduction d'Eddie Brock-Venom permet d'avoir une histoire plus longue et va satisfaire les fans des comics. Ils veulent aussi garder Harry pour quelque chose de spécial plus tard- Miles Morales pourra être incarné lors de certains passages avec son propre costume et aurait une capacité appelée Web-Chain pour se mouvoir rapidement sous les toits, un combat entre les deux Hommes-Araignées est teasé- Une scène montre Norman Osborn dans le labo où Harry s'est échappé, il réalise des expériences sur des matériaux inconnus. Vraisemblablement l'ADN de Peter Parker. Norman Osborn se met subitement à détruire du matériel informatique, tout en jetant une table par la fenêtre. Cela se termine par un fondu au noir, accompagné des rires de Norman... Bouffon Vert is coming- Il devrait y avoir encore trois DLC : Morbius, Carnage et Spectre. Il semble que le thème des DLC soit les tueurs et la rédemption. Carnage habiterait Peter Parker, et nous incarnerions Miles Morales pour l'affronter.- Ils avaient initialement prévu de le révéler au cours de l'été, mais maintenant, en raison de la situation à laquelle nous sommes tous confrontés, ils le repoussent à la fin de l'été, en août très probablement, ou potentiellement plus tard, selon l'évolution de la situation. La sortie serait prévue pour fin 2021 sur PS5.