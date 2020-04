Le dernier numéro officiel du Playstation Magazine est sorti avec pleins de nouvelles info toutes fraîches pour GoT.

- Tout d'abord, le jeu semble être maintenu à la date fixée du 26/06, visiblement il ne connaîtra pas la même sort que TLOU2



- L'histoire de Ghost of Tsushima repose sur des éléments historiques mais le jeu est réalisé comme un film de Samouraï



- L'Ile de Tsushima pourra être parcouru dans son intégralité



- Aucunes indications matérialisant les objectifs seront affichés à l'écran (à la manière de BOTW)



- La façon qu'on va utiliser pour régler les situations influeront avec les PNJ (Principe de Karma d'inFamous)



- Les développeurs souhaitent que l'on se perde dans cette nature sauvage



- Il y a aura indicateur de temporalité où l'on verra le nombre de jours qu'à eu lieu l'invasion Mongole



- Le compositeur du jeu est Shigeru Umebayashi, connu pour avoir travaillé sur bon nombre de films asiatiques, notamment In the Mood for Love



- On pourra choisir une approche frontale lors des combats ou choisir l'infiltration



- Il y aura un arbre de compétences



- L’ethos de Ghost of Tsushima pour Sucker Punch est « boue, sang et acier ». L’Official PlayStation Magazine précise que ces trois éléments sont magnifiquement rendus dans le jeu et qu’il est assez sombre, du coup