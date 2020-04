Il leur a fallu du temps, mais ils ont compris qu'une localisation Fr peut donner de beaux résultats.Allez hop, on attend maintenant le remaster de SMT3 Nocturne (le seul mauvais exemple d'une traduction FR qui n'a pas payé) et de SMT IV. Et localisés évidemment

Who likes this ?

posted the 04/14/2020 at 11:46 AM by wilhelm