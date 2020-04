Mon dieu ! C'est l'épisode qui ma mis une grosse claque et ils ont tellement bien retranscrit ces chapitre en anime que j'en ai des frissonsMy Hero Academia devient le meilleur shonen de sa générationMais quel épisode sérieux !!! Cette saison 4 c'est vraiment une tuerie !

posted the 04/13/2020 at 09:20 PM by shiroyashagin