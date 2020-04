Un joli concept design de la PS5 réalisé par un fan.Un design élégant, arrondi et assez futuriste.Avec en bonus la DualSense rétro-éclairée.Page de l' artistes avec d' autres de ses design :https://www.instagram.com/ellejart/https://www.instagram.com/p/B-uflUeIukC/

Like

Who likes this ?

posted the 04/08/2020 at 09:53 PM by teeda