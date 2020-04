Après avoir révélé un nouveau trailer recemment. Voici 44 minutes de gameplay de ce jeu de survie développé par Obsidian. Pour les amateurs de jeux de survie en co-op ou en solo. Un jeu qui apporte un catalogue encore plus diversifié pour la Xbox.

posted the 04/08/2020 at 09:37 PM by teeda