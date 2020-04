Il y a une heure sur son compte twitter officiel Insomniac game a tweeté une image de R&C Tools and destruction avec un commentaire plutôt éloquent. Pensez vous que c'est une annonce d'un remaster ou remake de ce titre? Sur ps4 ou ps5? (Désolé pas d'image impossible d'intégrer depuis mon smartphone tellement c'est la merde l'intégration sur ce site)

posted the 04/05/2020 at 09:03 PM