Steam VR a changé sa méthode de sondage. Auparavant, il fallait que le casque VR soit branché sur le PC pour qu'il soit pris en compte dans leurs chiffres. Aujourd'hui, steam détecte simplement les casques VR qui se son connecté à steam VR.Les habitués de Steam Survey remarqueront que les Pimax, Oculus Quest et autres PSVR ont fait leur entrée. Steam a affiné les choses et je trouve que c'est plutôt interessant.Par exemple, je m'attendais à une explosion d'Oculus Quest, mais il faut imaginer que beaucoup d'acheteurs de l'Oculus Quest se sont tourné vers ce casque justement parce qu'ils n'avaient pas le PC. D'autres restent peut être simplement exclusivement sur le store Oculus.De mon point de vue, et avec les quelques exclus Steam VR incontournables comme Half Life : Alyx, je pense que c'est une minorité.A noter que tout ces chiffres ne nous donne qu'une indication, puisque ça ne prend en compte qu'uniquement les casques VR ayant été utilisés durant le mois de mars et sous Steam VR.Voilà l'estimation avec extrapolation faite par le site Upload VR. Je re-précise, il s'agit du nombre de casques VR par marque qui ont lancé une aplication sous steam VR durant le mois de mars 2020 :HTC et Facebook sont sur le marché depuis le printemps 2016, Microsoft avec ses Windows MR depuis fin 2017. Valve a débarqué au début de l'été 2019.Et une comparaison :Il y a plus de casque VR que de RTX 2080 ti qui utilisent steam durant le mois de mars 2020.Les possesseurs d'écran PC 4K, vous êtes presque autant privilégiés que les possesseurs de casques VR.Les gameurs sous Linux, vous êtes l'élite.Une comparaison par rapport au système de tracking :- Le jaune/orange correspond au système de tracking du premier Oculus Rift (CV1)- Le rouge correspond au système de tracking de Valve utilisé par les HTC Vive / Valve Index / Pimax- Le bleu ciel correspond au système de tracking des casques Windows MR- Le bleu foncé correspond au système de tracking des casques Oculus Rift S / Oculus Quest / Vive CosmosSource : https://uploadvr.com/steamvr-hardware-survey-mar-2020/