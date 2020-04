The flattening

Star Citizen a cédé et va donc proposer, pour coller à l'opinion populaire très répandue chez les jeunes écervelés, une nouvelle version de son jeu où les planètes seront désormais plates.Pour en savoir plus sur cet aplatissement, rendez-vous sur cet article qui décrit cette évolution comme la Planetary Tech v5 Ou pas.

posted the 04/01/2020 at 05:51 PM by codereferral