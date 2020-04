Multi machines

On m'en avait dit du bien de celui-ci, et en cette période d'enfermement sans internet (merci SFR et France Telecom de m'avoir laissé presque 5 semaines comme ça) je me suis dit qu'il était temps de se lancer. Alors quid ce ce petit portage de la gen précédente sur nos machines actuelles ?+ Ambiance excellente de la licence. On retrouve cet humour particulier, chaque passage qui devrait être oppressant dans n'importe quel jeu prend l'humour Ghostbuster. On retrouve les objets qui volent, les personnages, les musiques, ...+ Univers bien respecté. Un sans faute à ce niveau, avec le New York de l'époque, le style vestimentaire, la voiture, ... j'adore.+ Les liens avec les films. Pas mal de liens scénaristiques sont fait, et on retrouve des détails et clins d’œil plus que sympas comme le tableau du deuxième film+ Les vrais personnages. Ce sont leurs tronches, leurs voix, leur humour, ... et ce sont d'ailleurs eux qui ont écris l'histoire. Excellent.+ Gameplay simple mais efficace. Bon on ne va pas chercher midi à 14h, SOS Fantôme n'est pas un renouveau, juste un petit jeu d'action empruntant des ficelles à droite à gauche (notamment le "dash" de Gears of War), mais ça ce suffit amplement et on n'en demande pas plus pour apprécier le jeu.+ Jouabilité simple mais efficace. Là aussi pas de fioritures, mais juste de l'efficacité !! Ca tourne sans broncher.+ Durée de vie correcte pour ne pas rendre le jeu lassant, disons 7 à 8h pour le finir en ayant tout trouvé ou presque (estimation car je n'ai pas fait gaffe au temps passé dessus et le jeu est avare en info sur ce point). Pour 30€ c'est bon !!+ Les musiques des film, ça fait plaisir.+ Les variations d'armes et leur efficacité variable selon les ennemis !! C'est classique mais efficace.+ Jeu linéaire qui plaira à certains comme moi ...- ... mais pas aux amateurs de liberté. On ne fait que suivre des couloirs avec très peu d'embranchements.- Simple portage du coup réalisation un peu datée. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un petit effort supplémentaire !!- Pas de voix françaises .... pour les non anglophones, ça peut vite devenir le bordel pour suivre les dialogues et explications en plein milieu de l'action car souvent ça part dans tout les sens.- Première mission un peu chiante. En fait je l'avais essayé en soirée et le passage dans l’hôtel m'a laissé de marbre. Je me le suis lancé car il était encore installé et que je n'avais pas de connexion pour faire les MAJ de Ori 2, sans ça je crois que je n'y aurais pas retouché !!- Bande son bien trop discrète malheureusement, surtout compte tenu de leur origine. C'est dommage car elles sont bonnes mais on y fait quasi pas attention !!- Quelques bugs un peu casse bonbon notamment avec des ennemis qui disparaissent où il ne faut pas nous empêchant de continuer la mission je suis resté bloqué à la fin à cause de ça, obligé de recharger la sauvegarde.- Des collision pas toujours géniales, notamment quand on doit se balader dans le cimetière et que l'on reste coincé comme un con juste parce que l'on a pas l'angle parfait pour passer entre 2 buissons !!!- Pas de new game +, pas de menu nous disant si on a trouvé tout les secrets, le pourcentage ... rien. Du coup on ne sait même pas comment on s'en est sorti sur les objectifs secondaires !! Pareil un décompte de pognon est fait avec la casse que l'on fait dans les lieux, mais ça ne sert à rien à part le fait que ce soit noté dans le cahier !!Au final, ce SOS Fantômes est une petite réussite pour le genre, et surtout une bonne "adaptation" de film, un jeu qui certes ne renouvelle rien, n'invente rien, n'est pas exceptionnel ... mais d'un autre côté il respecte à 100% la licence dont il est tiré, il assure ce qu'il fait, est fun, et se bouffe avec un grand plaisir, et au final c'est tout ce que je demande à un jeu. Bref pour moi c'est un grand oui pour peu que l'on ne soit pas réfractaire à une réalisation un peu datée !!