Pour ceux qui connaissent, je suis en train de jouer actuellement au jeu "Les Royaumes d'Amalur Reckoning, un RPG aventure sortit en 2012. Édité par Electronic Arts et développé par Big Juge Game. La licence a depuis été racheté par THQ Nordic.



Je dois dire que j'aime assez ce jeu, un mélange de Fable et Skyrim je trouve. Fable pour les graphismes et système de combat et Skyrim pour des mécaniques de gameplay un peu similaire comme le crochtage, l'alchimie, l'artisanat etc...



Le monde a l'air assez grand de ce que j'ai pus voir, et ya des quêtes et du loot à foison. Comme dans tout bon RPG qui se respecte. Par contre, ta du clipping omniprésent et c'est juste dégueulasse, ça pop à deux mètres de toi des fois, et en continu, c'est clairement immonde et c'est dommage malgré une direction artistique plutôt joli.



Le jeu a je trouve aussi un certain manque d'identité et pioche beaucoup de ce qui se fait ailleurs. Le scénario et l'univers a pas l'air franchement folichon et du déjà vu 1000 fois. Après, je suis encore au début mais bon. Par contre, je kiffe le système de combat, bien fun et dynamique, c'est bien foutu à ce niveau. Ça a l'air très complet aussi, avec système de gain de niveau, compétences en furtivité, sortilège, combat etc... Ya l'air d'avoir beaucoup de truc à faire aussi, énormément d'arme, d'armure etc...



Bref, un petit avis vite fait avant peut être une vraie analyse/test comme je fais d'habitude.



En fait, son gros soucis je trouve pour l'instant c'est d'avoir un manque d'identité, je trouve ça très commun et pas franchement original pour le coup, j'attends de voir mais j'en attends pas grand chose à ce niveau.



Pour ceux qui l'ont fait, vous en avez pensé quoi ?