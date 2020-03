Half Life Alyx dans son intégralité (enfin c'est en cours) capturé en 4K à 60 fps pour ceux qui veulent s'en faire une idée, ceux qui bloquent quelque part ou ceux qui n'ont pas de casque VR et qui n'en veulent pas mais qui veulent y jouer par procuration.Il s'agit de la troisième vidéo, si vous voulez vous mater toute l'histoire du début par ces temps de confinement, voilà la playlist : https://www.youtube.com/watch?v=z-tMNN3eDVM&list=PLndYY_KVMWbBvNB334bFBCihcY8q7PlxG Est-ce que ça vaut le coup que je vous partage chacune de mes nouvelles vidéos ici même, ou ça commence à faire trop pour vous ? Question sérieuse, j'veux pas faire le mec relou avec ses vidéos, mais je n'ai aucune idée si certain membre de Gamekyo attendent que je poste ici.

posted the 03/29/2020 at 01:30 PM by ocyn