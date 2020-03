Au détour d'un article dépeignant les nombreux atours de la Xbox Series X (dont vous retrouverez le lien en source car riche en enseignements []), je suis tombé sur un complément d'article fort intéressant :En effet, celui-ci m'aura diablement bien renseigné quant à la compatibilité des " features " proposées par la console et celles des moniteurs gaming comme le " Freesync " et " Freesync2 ", " l'HDR ", " Temps de réponse " et " VRR " entre autres.Car oui, il va falloir que vous procédiez comme suit pour bénéficier du combo 1440p/120fps sur One X (et S, uniquement pour le 120fps [?]) :1°) Avoir un moniteur (gaming uniquement ?), ou une télé avec HDMI 2.0 et prenant en charge l'affichage 1440p et le taux de rafraîssement à 120 Hz ;2°) Maintenant direction les paramètres de la console ; désactiver : " Autoriser le contenu 4K " ;3°) Si votre moniteur possède la fonction " Freesync " ou " Freesync2 " dans son paneau de contrôle, ne l'activez surtout pas ;4°) Puis enfin, verrouillez le rafraîchissement de votre moniteur, ou de votre télé à 120 Hz.Désormais, vous devriez pouvoir profiter d'une résolution 1440p et d'un rafraîchissement de 120 Hz (une joie sur Resident Evil 3 Remake).Toutefois, et là entre en compte l'incompatibilité de " features " entre elles, ce taux de rafraîchissement est incompatible avec la " VRR ", car l'on en à juste pas besoin, ne soyez donc pas surpris. Par ailleurs, je me dois également de signaler qu'utiliser les technlogies " Freesync " de son moniteur empêchent la manoeuvre et de surcroît inhibe la technologie " HDR " de votre écran (sauf cas vraiment exceptionnels) ; autrement dit, si vous avez accès via le panneau de contrôle de votre moniteur, ou de votre télé, à l'option " Temps de réponse ", je vous conseille vivement d'en user pour recouvrer un bel et digne éclairage.Et dernière chose : si vous avez un intermédiaire branché entre votre moniteur/télévision et votre console, alors y'a de grandes chances que la manoeuvre qui vous destine à jouer en 1440p/120fps ne puisse fonctionner. En conclusion, si vous ne saviez pas cela possible au-delà du 1080p, sachez que cela va bientôt faire deux ans que ce combo relève du possible sur les One S et X.