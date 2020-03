Divers

Vue les Spec de la PS5 elle devrait le faire tourner les doigts dans le nez si on se base sur la config minimale.



MIN :

Système d'exploitation : Windows 10

Processeur : Core i5-7500 / Ryzen 5 1600

Mémoire vive : 12 GB de mémoire

GPU : GTX 1060 / RX 580 - 6GB VRAM



Le seul point noir ce sont les moves...mais vu le taf qu’ils ont l’air de faire avec la DS5 on imagine que les Moves vont être remplacés



"Avec le retour haptique, vous ressentez vraiment une plus grande variété de retours tactiles, ce qui fait que s'écraser contre un mur pendant une course produira un ressenti très différent de celui produit par un tacle fait sur un terrain de football. Vous pourrez même avoir une idée des sensations liées à différentes textures, lorsque vous courrez dans des champs d'herbes ou que vous ramperez dans la boue"





Et il ya les propsos de Valves



"En effet, du côté de Valve on est conscient du potentiel du PlayStation VR. « Nous pensons que la plateforme de réalité virtuelle de Sony est un grand succès qui a favorisé le développement de cette technologie et nous sommes convaincus que beaucoup de joueurs de Sony seraient ravis de pouvoir expérimenter ce nouveau chapitre de Half-Life ".



Maintenant reste à savoir si ce sera au lancement ou il faudra attendre le PSVR 2.



(bonus du gameplay)