Pendant que beaucoup cherchent une manière de s'entretuer en jouant leur vie en ce moment et suent à grosse goutte pour différentes raisons, Xbox préfère la jouer cool (pour l'instant) sur Twitter en restant humble et solidaire et en souhaitant à Sony "La bienvenue à la fête de la Next-Gen" :Ubisoft a également répliqué en répondant aussi à son tour :Sur Twitter, l'ambiance est plus cordiale entre constructeurs et éditeurs en tout cas...