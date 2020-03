Salut à tous, j'ai une petite question. Je voudrais savoir quand un code de jeu qui n'est pas encore sorti est débloqué par Nintendo sur l'eshop ? Je viens en effet de recevoir la Switch collector Animal Crossing New Horizons avec le code du jeu en téléchargement mais pour le moment il y a un code erreur quand j'essaye de le télécharger. Merci par avance pour vos réponses.

posted the 03/18/2020 at 03:17 PM by minbox