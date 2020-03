Le Survival Horror étant un genre que j'apprécie particulièrement, ayant commencé avec Resident Evil en 2002, voici donc un petit top bien entendu subjectif de ce genre de jeu que j'adore !Outlast 2Outlast 2 est un pilier de l'horreur, si il est pour ma part moins réussi que le premier opus, il en reste pas moins (très) effrayant. Avec tout ce qui touche à la religion, à Dieu, à Satan etc... Outlast 2, c'est une perpétuelle fuite en avant sous une lune menaçante...7) Alien IsolationLe Xénomorphe à la neuvième place ! Traqué par la bête du début à la fin, vous feriez mieux de vous planquer dans un casier quand le monstre rôde. Très stressant, avec une ambiance de folie baignée dans des jeux de lumières de toute beauté, doté en plus d'une atmosphère oppressante, Alien Isolation a clairement sa place dans mon top.6) Outlast (et son DLCOutlast premier du nom à la sixième place, véritable buzz en 2013, Outlast est clairement le genre de jeu à jouer dans le noir, bon système son ou casque vissé sur les oreilles pour une plongée total dans l'horreur de l'asile de Mount Massive. J'ai adoré l'ambiance glauquissime, poisseuse, dérangeante, crade et flippante qui domine les lieux. Rarement un jeu ne m'aura fait sentir aussi mal à l'aise, surtout pour le fait qu'on est totalement démuni, je le recommande sans hésiter !5) Amnesia The Dark DescentUne terreur comme on en fait rarement maintenant. Un jeu tellement prenant, aussi bien pour son histoire que pour son ambiance délicieusement malsaine. Pénétrer dans cet antre de la folie ne sera pas fait pour tout le monde, j'ai rarement eu autant peur dans un jeu, notamment à cause de l'ambiance qui prend au trippe et qui vous retourne l'estomac. Les énigmes étaient assez tordu également, et franchement pas simple ! Et que dire des monstres qui rôde absolument terrifiant...4) Resident Evil 7Excellent retour au source pour ce septième opus de la saga culte de Capcom. Ambiance poisseuse, crade et malsaine, la famille Baker sont vraiment des gros tarés qui ne vous laisseront pas une minute de répis. Porté par une atmosphère saisissante et glauque, Capcom revient au racine de l'horreur avec ce septième opus qui aurait pu selon moi côtoyer la copie parfaite si il avait eu un bestiaire plus étoffé, un meilleur boss de fin (car vlà la blague quoi) et une dernière partie plus inspirée.3) The Evil WithinBienvenue dans l'esprit d'un psychopathe ! TEW vous plonge en plein cauchemar dont vous ne ressortirez pas vraiment indemne. Créature sinistre, environnement dangereux, suffocante, ambiance sonore glauque, Gameplay old-school. J'ai clairement adoré ce jeu que j'ai d'ailleurs terminé plusieurs fois. Un vrai survival horror comme ça faisait longtemps qu'on en avait pas eu un comme ça, j'ai pas encore fait le 2 mais j'ai hâte !2) Dead SpaceChef d'oeuvre tout simplement, gore à souhait, monstre immonde, graphiquement splendide, et une des meilleures bande son et ambiance sonore que j'ai pus voir dans un JV. J'ai pqs grand chose d'autre à dire, Dead Space est un monument de la SF horrifique, puisant ses inspirations dans Alien ou encore The Thing, pour un résultat tout simplement magistral !1) Resident EvilBesoin vraiment de le présenté ? Le meilleur Remake et un des meilleurs jeux de tout les temps. Jamais égalé en tant que Remake et il le sera peut être probablement jamais. Le meilleur survival horror pour moi, sans aucune hésitation.Voilà pour ce top ! Alors oui il manque du lourd comme RE2 Remake que j'ai mais pas encore jouer, pareil pour Silent Hill 2 qui est un monument mais que j'ai jamais joué à mon grand regret. J'espère un remake à la manière de ce que fais Capcom avec Resident Evil pour cette licence. En attendant, quel est votre top à vous ? Hésitez pas à me le dire dans les com !