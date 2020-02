Dernière vidéo de ce jeu grandement inspiré d'Half Life. J'ai capturé le mode "histoire" du début à la fin.2 autres modes de jeu permettent de rallonger sa durée de vie. J'en montre un en fin de video, spoiler : mode arène.Dans cette dernière vidéo, je m'attarde un peu plus sur la technique (à partir de la 14 ème minute). Bien que le jeu ait une direction artistique plutot sommaire, on retrouve des effets rarement vu en VR. Avec un casque VR sur la tête ces effets font vraiment sensation.Lien direct : https://youtu.be/zVD-werwQko Prochain jeu à tester : j'en sais rien, mais bientôt, je testerais Half Life Alyx, ça c'est certainNiveau 1 : https://youtu.be/xTFY-qdkMLA Niveau 2 et 3 : https://youtu.be/YTqx8IVAZqg Niveau 4 et 5 : https://youtu.be/oSuF7tUrvRw Niveau 6 et 7 : https://youtu.be/8V5HA43kCAs